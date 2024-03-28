Стало известно имя следующего соперника Хамзата Чимаева
Соперником представляющего ОАЭ бойца чеченского происхождения станет бывший чемпион в среднем весе из Австралии.
Соперником представляющего ОАЭ бойца чеченского происхождения станет бывший чемпион в среднем весе из Австралии.
Как сообщил президент UFC Дана Уайт, Хамзат Чимаев встретится с австралийцем Робертом Уиттакером. Поединок средневесов возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.
На счету Чимаева 13 побед в 13 профессиональных поединках. Рекорд Уиттакера — 25 побед при семи поражениях.
29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.