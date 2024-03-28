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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя следующего соперника Хамзата Чимаева

Соперником представляющего ОАЭ бойца чеченского происхождения станет бывший чемпион в среднем весе из Австралии.

Источник: UFC

Как сообщил президент UFC Дана Уайт, Хамзат Чимаев встретится с австралийцем Робертом Уиттакером. Поединок средневесов возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Чимаева 13 побед в 13 профессиональных поединках. Рекорд Уиттакера — 25 побед при семи поражениях.

29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.

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