В Дагестане задержали мужчину, угрожавшего Хабибу Нурмагомедову

27-летний Ибрагим выложил в социальной сети видео с угрозами расправы в адрес руководителя одного из отделов полиции, бизнесмена и одного из именитых спортсменов республики. По информации РИА Новости, этим спортсменом был Хабиб Нурмагомедов. Причина ненависти к ним не уточняется.