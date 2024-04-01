В Дагестане задержали мужчину, угрожавшего Хабибу Нурмагомедову
В Махачкале задержали мужчину, который угрожал расправой бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об сообщает официальный телеграм-канал МВД Дагестана.
В Махачкале задержали мужчину, который угрожал расправой бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об сообщает официальный телеграм-канал МВД Дагестана.
27-летний Ибрагим выложил в социальной сети видео с угрозами расправы в адрес руководителя одного из отделов полиции, бизнесмена и одного из именитых спортсменов республики. По информации РИА Новости, этим спортсменом был Хабиб Нурмагомедов. Причина ненависти к ним не уточняется.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.