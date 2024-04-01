Дудакова рассказала, почему снялась с боя по ходу турнира UFC

«Всем привет. В первую очередь хотелось бы извиниться перед соперницей Мелиссой Гатто, Миком Мейнардом и всей командой UFC за то, что пришлось отменить бой в последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем. После утренней тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень. Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее», — написала Дудакова в одной из соцсетей.