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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Реванш между Емельяненко и Дациком отменен

Российский промоушен Ural FC объявил об отмене ближайшего турнира, главным событием которого должен был стать боксерский поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Источник: РИА "Новости"

Реванш Емельяненко и Дацика должен был состояться 12 апреля в Москве на турнире Ural FC 7.

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» — сказано в заявлении Ural FC.

О новой дате поединка между Емельяненко и Дациком не сообщается. Первый поединок между этими бойцами прошел в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing. Тогда Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд.

Ранее стало известно, что 42-летний Емельяненко подписал контракт на три боя в Ural FC и суммарно заработает за них 20 млн рублей.

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