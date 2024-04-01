Реванш между Емельяненко и Дациком отменен

Реванш Емельяненко и Дацика должен был состояться 12 апреля в Москве на турнире Ural FC 7.

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» — сказано в заявлении Ural FC.

О новой дате поединка между Емельяненко и Дациком не сообщается. Первый поединок между этими бойцами прошел в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing. Тогда Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд.