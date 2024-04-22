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17:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой чемпиона Bellator Нурмагомедова перенесли

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов получил травму и не сможет провести бой против Александра Шаблия, сообщается на странице организации в одной из соцсетей.

Источник: Пресс-служба Bellator

Поединок между бойцами должен был пройти 17 мая в Париже, теперь его перенесли. Новая дата боя будет объявлена позднее.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — говорил перед поединком менеджер бойца Ризван Магомедов, его слова приводит ТАСС.

7 октября 2023 года на турнире Bellator 300 Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула, единогласным решением судей победив американца Брента Примуса. В ноябре стало известно, что допинг-проба российского бойца дала положительный результат. Его дисквалифицировали на шесть месяцев, а его бой с Примусом был признан несостоявшимся.

Позднее 26-летнего Нурмагомедова не лишили титула чемпиона в легкой весовой категории, несмотря на проваленный допинг-тест.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в Bellator с 2021 года. Всего на его счету в ММА 17 побед в 17 поединках.

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