Бой чемпиона Bellator Нурмагомедова перенесли

Поединок между бойцами должен был пройти 17 мая в Париже, теперь его перенесли. Новая дата боя будет объявлена позднее.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — говорил перед поединком менеджер бойца Ризван Магомедов, его слова приводит ТАСС.

7 октября 2023 года на турнире Bellator 300 Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула, единогласным решением судей победив американца Брента Примуса. В ноябре стало известно, что допинг-проба российского бойца дала положительный результат. Его дисквалифицировали на шесть месяцев, а его бой с Примусом был признан несостоявшимся.

Позднее 26-летнего Нурмагомедова не лишили титула чемпиона в легкой весовой категории, несмотря на проваленный допинг-тест.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в Bellator с 2021 года. Всего на его счету в ММА 17 побед в 17 поединках.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241086&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.