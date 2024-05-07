Хабиб приглашен в Индонезию для популяризации Дагестана

Посол Индонезии Жозе Антонио Морато Таварес во время встречи с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым заявил о планах пригласить в страну легендарного бойца. Индонезийская делегация находится в Дагестане с 5 по 8 мая.

«Хабиб Нурмагомедов популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», — приводит слова Тавареса ТАСС.

В ответ на это Абдулмуслимов описал Нурмагомедова как уникальную личность, которая могла бы представлять Дагестан. Также премьер Дагестана подчеркнул значимость республики как спортивного центра Росси.

«Дагестан — один из лидеров в России по числу олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — отметил председатель правительства Дагестана.