Хабиб приглашен в Индонезию для популяризации Дагестана
Посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Таварес пригласил к себе на родину завершившего карьеру российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Таварес пригласил к себе на родину завершившего карьеру российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Посол Индонезии Жозе Антонио Морато Таварес во время встречи с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым заявил о планах пригласить в страну легендарного бойца. Индонезийская делегация находится в Дагестане с 5 по 8 мая.
«Хабиб Нурмагомедов популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», — приводит слова Тавареса ТАСС.
В ответ на это Абдулмуслимов описал Нурмагомедова как уникальную личность, которая могла бы представлять Дагестан. Также премьер Дагестана подчеркнул значимость республики как спортивного центра Росси.
«Дагестан — один из лидеров в России по числу олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — отметил председатель правительства Дагестана.
Хабибу Нурмагомедову 35 лет. На профессиональном уровне он провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения, при этом 13 побед были одержаны в UFC. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дэйна Уайт не раз пробовал уговорить россиянина возобновить карьеру, но Нурмагомедов всякий раз говорил, что принял окончательное решение.