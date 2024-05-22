Конор Макгрегор завявил, что проведет три боя до конца года
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет три боя до конца года: в июне, сентябре и декабре.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет три боя до конца года: в июне, сентябре и декабре.
«Я проведу в этом году три боя: в июне, сентябре и декабре. У нас есть незаконченное дело с Чендлером, затем бой в “Сфере” на День независимости Мексики, возможно, с кем-то из мексиканцев, в идеале — с Нейтом Диасом. На самом деле мне плевать, с кем драться, главное — то, что я вернулся», — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале TheMacLife.
Бой Макгрегора против шестого номер рейтинга в легком весе Майкла Чендлера возглавит турнир UFC 303, который пройдет 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.
На счету 35-летнего ирландца 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC Макгрегор завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от американца Дастина Порье, получив перелом ноги в первом раунде.