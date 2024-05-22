Конор Макгрегор завявил, что проведет три боя до конца года

«Я проведу в этом году три боя: в июне, сентябре и декабре. У нас есть незаконченное дело с Чендлером, затем бой в “Сфере” на День независимости Мексики, возможно, с кем-то из мексиканцев, в идеале — с Нейтом Диасом. На самом деле мне плевать, с кем драться, главное — то, что я вернулся», — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале TheMacLife.