Экс-чемпион UFC назвал три вещи, с которыми у него ассоциируется Россия
Шон Стрикленд также рассказал, как он относится к бойцам из России.
Шон Стрикленд также рассказал, как он относится к бойцам из России.
«Три вещи, которые приходят на ум, когда думаю о России? Чувак, я люблю Россию. Россияне — жесткие люди. Так что мораль, традиции, семейные ценности. Да, я люблю Россию. Россияне — мои любимые спарринг-партнеры, они всегда готовы зарубиться. В России живут хорошие люди», — сказал Стрикленд в интервью UFC Eurasia.
33-летний Стрикленд последний раз выходил в октагон в январе 2024 года в рамках турнира UFC 297, проиграв южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси раздельным решением судей. На счету Шона 28 побед и шесть поражений.
2 июня в рамках UFC 302 Стрикленд сразится с бразильцем Паулу Костой. 32-летний Коста последний бой провел в феврале 2024 года на турнире UFC 298, уступив Роберту Уиттакеру единогласным решением судей. В его активе 14 побед и три поражения.
Главным событием UFC 302 станет поединок между россиянином Исламом Махачевым и представителем США Дастином Порье. Ранее американец заявил, что может завершить карьеру после поединка с Махачевым.