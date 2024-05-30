Экс-чемпион UFC назвал три вещи, с которыми у него ассоциируется Россия

«Три вещи, которые приходят на ум, когда думаю о России? Чувак, я люблю Россию. Россияне — жесткие люди. Так что мораль, традиции, семейные ценности. Да, я люблю Россию. Россияне — мои любимые спарринг-партнеры, они всегда готовы зарубиться. В России живут хорошие люди», — сказал Стрикленд в интервью UFC Eurasia.

33-летний Стрикленд последний раз выходил в октагон в январе 2024 года в рамках турнира UFC 297, проиграв южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси раздельным решением судей. На счету Шона 28 побед и шесть поражений.

2 июня в рамках UFC 302 Стрикленд сразится с бразильцем Паулу Костой. 32-летний Коста последний бой провел в феврале 2024 года на турнире UFC 298, уступив Роберту Уиттакеру единогласным решением судей. В его активе 14 побед и три поражения.