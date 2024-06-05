Дастин Порье отстранен от ММА после поражения от Ислама Махачева

Как сообщает MMA Junkie, американский боец UFC Дастин Порье отстранен от проведения поединков и тренировок после поражения от россиянина Ислама Махачева в титульном бою. Медицинская комиссия официально дисквалифицировала Порье на неопределенный срок из-за травмы колена, полученной в битве с Махачевым.

Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву в пятом раунде и упустил возможность стать чемпионом мира UFC в легком весе. Легендарный боец Хабиб Нурмагомедов в поединке против Порье выполнял роль секунданта Махачева.

Теперь рекорд американца насчитывает 30 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.