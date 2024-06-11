Порье близок к завершению карьеры после поражения от Махачева
Американский боец UFC Дастин Порье в подкасте MMA Hour заявил, что склоняется к завершению карьеры после поражения от россиянина Ислама Махачева.
Американский боец UFC Дастин Порье в подкасте MMA Hour заявил, что склоняется к завершению карьеры после поражения от россиянина Ислама Махачева.
1 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке 35-летний американец уступил в поединке за чемпионский титул в легком весе удушающим приемом в пятом раунде.
«Я был близок к завершению карьеры в октагоне. Но я не хочу класть свои перчатки в октагоне, вот это вот все. Каждый бой может быть моим последним. Я думаю об этом уже пару лет. Спустя неделю после боя у меня нет решения.
Непонятно, ради чего драться дальше. Может быть, в ближайшие недели что-то появится, какая-то мотивация. Я склоняюсь к завершению карьеры больше, чем когда-либо. Я хочу драться за пояс — но сколько раз мне придется подраться ради этого. Я не хочу драться еще пять раз ради титульника. Моя жена настаивает, чтобы я завершил карьеру. Пока что ни один бой меня не привлекает», — сказал Порье.
Дастин Порье является одним из долгожителей UFC, где он дебютировал в январе 2011 года. В 2019 году он выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. Всего на его счету 39 боев в ММА, в которых он одержал 30 побед (15 — нокаутом).
Порье трижды бился за титул чемпиона UFC в легком весе, но проиграл в каждом из них. Помимо поражения от Махачева, он уступал титул россиянину Хабибу Нурмагомедову в сентябре 2019 года и бразильцу Чарльзу Оливейре в декабре 2021 года. В обоих случаях Порье проигрывал удушающим приемом в третьем раунде.