Порье близок к завершению карьеры после поражения от Махачева

«Я был близок к завершению карьеры в октагоне. Но я не хочу класть свои перчатки в октагоне, вот это вот все. Каждый бой может быть моим последним. Я думаю об этом уже пару лет. Спустя неделю после боя у меня нет решения.



Непонятно, ради чего драться дальше. Может быть, в ближайшие недели что-то появится, какая-то мотивация. Я склоняюсь к завершению карьеры больше, чем когда-либо. Я хочу драться за пояс — но сколько раз мне придется подраться ради этого. Я не хочу драться еще пять раз ради титульника. Моя жена настаивает, чтобы я завершил карьеру. Пока что ни один бой меня не привлекает», — сказал Порье.