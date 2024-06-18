Стало известно, когда Макгрегор вернется к тренировкам

Источник: Соцсети

Макгрегор получил травму из-за чего снялся с боя против американца Майкла Чендлера.

«Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждем новую дату поединка», — приводит слова представителя спортсмена ТАСС.

Бой между Макгрегором и Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе.

Позднее ирландец прокомментировал отказ от боя.

"Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения. Я получил травму перед пресс-конференцией, на восстановление потребовалось больше времени, чем у меня было. Решение далось нелегко и было сделано после консультации с моими врачами, UFC и моей командой.

Мои фанаты и соперник заслуживают лучшей версии меня в этом бою, и мы добьемся этого! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь!" — написал Макгрегор в социальных сетях.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги.

Всего на счету 35-летнего спортсмена 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.