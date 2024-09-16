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Махачев может провести бой против Царукяна в декабре или январе

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, когда будет готов провести очередную защиту титула.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ писали, что Махачев может встретится с Царукяном осенью на номерном турнире UFC в США. В конце июля стало известно, что Махачев повредил руку в последнем бою против Дастина Порье и ему потребуется время на восстановление.

«Соперник, скорее всего, Царукян, он первый претендент. У меня сейчас небольшая травма, но я уже долечиваю ее. В конце года или январе я буду готов», — приводит слова Махачева ТАСС.

По количеству защит титулов 32-летний Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Ислам лидирует в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении.

Арман Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В американском промоушене он провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, четыре из которых — нокаутом. 27-летний боец входит в топ-3 легкого дивизиона с бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гейджи.