Махачев может провести бой против Царукяна в декабре или январе

Ранее в СМИ писали, что Махачев может встретится с Царукяном осенью на номерном турнире UFC в США. В конце июля стало известно, что Махачев повредил руку в последнем бою против Дастина Порье и ему потребуется время на восстановление.
«Соперник, скорее всего, Царукян, он первый претендент. У меня сейчас небольшая травма, но я уже долечиваю ее. В конце года или январе я буду готов», — приводит слова Махачева ТАСС.
По количеству защит титулов 32-летний Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Ислам лидирует в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении.
Арман Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В американском промоушене он провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, четыре из которых — нокаутом. 27-летний боец входит в топ-3 легкого дивизиона с бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гейджи.