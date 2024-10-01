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«Вы никогда не будете скучать по мне». Хабиб обратился к фанатам

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам, которые хотят увидеть его возвращение в большой спорт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хабиб завершил карьеру в 2020 году в ранге непобежденного чемпиона UFC в легком весе.

«Если вам, ребята, нужны чемпионы, я помогаю моим братьям стать чемпионами. У нас есть Ислам Махачев — чемпион, Умар Нурмагомедов — следующий претендент, Усман Нурмагомедов — чемпион. Вы никогда не будете скучать по мне. Ведь в нашей команде, в нашем зале мы создаем чемпионов. У вас всегда будет чемпион, не беспокойтесь об этом», — приводит слова Нурмагомедова Sportskeeda.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC. За свою карьеру Нурмагомедов заработал около 21,7 млн долларов.