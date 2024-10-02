Тренер Хабиба объяснил, почему считает ММА ненастоящим видом спорта

«ММА — не совсем “настоящий” спорт. И никогда им не был. Профессионального бокса это тоже касается. Потому что в этих видах конкретные люди решают, кого поставить в кард, чтобы собрать у экранов побольше зрителей. Боксеры, например, могут отказаться с кем-то драться и спокойно выступать дальше. В традиционном спорте ты не можешь выбирать себе соперника.
Взять хотя бы Пэдди Пимблетта. Он нравится людям, его бои оказываются зрелищными. Должен ли он подраться за титул чемпиона? Обычно в спорте такое право надо заслужить. А в UFC “заслужить” шанс на серьезный бой можно не только победами, но и отношением зрителей. Люди хотят видеть Пэдди в октагоне. Значит он рождается спрос. А где есть спрос…» — сказал Мендес.
Нурмагомедов начал работать с Мендесом в 2012 году, когда впервые прибыл в США для выступлений в UFC. Их сотрудничество продолжалось вплоть до завершения карьеры Хабиба в 2021 году. В 2018 году Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в UFC в легком весе, после чего провел три успешные защиты титула.
Сейчас Мендес работает с действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.