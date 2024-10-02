Тренер Хабиба объяснил, почему считает ММА ненастоящим видом спорта

«ММА — не совсем “настоящий” спорт. И никогда им не был. Профессионального бокса это тоже касается. Потому что в этих видах конкретные люди решают, кого поставить в кард, чтобы собрать у экранов побольше зрителей. Боксеры, например, могут отказаться с кем-то драться и спокойно выступать дальше. В традиционном спорте ты не можешь выбирать себе соперника.



Взять хотя бы Пэдди Пимблетта. Он нравится людям, его бои оказываются зрелищными. Должен ли он подраться за титул чемпиона? Обычно в спорте такое право надо заслужить. А в UFC “заслужить” шанс на серьезный бой можно не только победами, но и отношением зрителей. Люди хотят видеть Пэдди в октагоне. Значит он рождается спрос. А где есть спрос…» — сказал Мендес.