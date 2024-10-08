Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге UFC

По количеству защит титулов 32-летний Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. В его активе 26 побед при одном поражении. 2 июня российский боец победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящее время Махачев восстанавливается от травмы и готовится провести бой в январе.