Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге UFC

Согласно обновленной классификации, опубликованной пресс-службой организации, Ислам Махачев продолжает занимать первую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.
«Я заслуживаю первое место. Я не просто по боям как‑то это заработал, а победил первого номера и поэтому справедливо нахожусь на первом месте», — передает «Матч ТВ» слова Махачева.
Бразилец Алекс Перейра, который 6 октября победил американца Халила Раунтри и одержал третью титульную победу подряд в нынешнем году, занимает вторую строчку рейтинга. Третьим идет американец Джон Джонс.
По количеству защит титулов 32-летний Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. В его активе 26 побед при одном поражении. 2 июня российский боец победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящее время Махачев восстанавливается от травмы и готовится провести бой в январе.