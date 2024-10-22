Российского бойца могут дисквалифицировать пожизненно за удар ногой в голову

Инцидент произошел во время боя против иранца Багера Фараджи на турнире клуба Ali Boxing Club в Таиланде, поединок проходил по правилам бокса. Проиграв бой в 4-м раунде, Абурашидов, который часто выступает в смешанных единоборствах, нанес Фараджи удар ногой по голове.