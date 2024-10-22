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Российского бойца могут дисквалифицировать пожизненно за удар ногой в голову

Боец ММА Идрис Абдурашидов в боксерском дебюте проигрывал к четвертому раунду, а потом просто вырубил оппонента хай-киком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Инцидент произошел во время боя против иранца Багера Фараджи на турнире клуба Ali Boxing Club в Таиланде, поединок проходил по правилам бокса. Проиграв бой в 4-м раунде, Абурашидов, который часто выступает в смешанных единоборствах, нанес Фараджи удар ногой по голове.

Иранец после удара рухнул на пол и потерял сознание, Абурашидов был немедленно дисквалифицирован, прежде чем его попросили покинуть помещение.

«Этот удар был как выстрел из автомата», — написал Абдурашидов в социальных сетях.

Поединок против Фараджи был первым для Абурашидова в профессиональном боксе. В ММА на его счету 4 победы в 4 боях.