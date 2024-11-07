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Стало известно, когда может провести бой Александр Емельяненко

Новостью поделился сам Александр и подтвердил президент лиги NFL Гилани Калиматов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Известный ММА Александр Емельяненко может провести бой в лиге NFL 21 декабря.

«Готовим конкретное предложение для Александра. Есть вероятность, что он может выступить уже на турнире NFL 21 декабря. Но мы ориентируемся и на следующий год», — сказал Калиматов.

В последнем бою, который состоялся в мае прошлого года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Емельяненко победил за счет болевого приёма во втором раунде.

В конце августа в команде именитого бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика говорили, что его реванш с Емельяненко может не состояться.