Макгрегора удалили из видеоигры после скандала с изнасилованием

Ранее суд в Ирландии признал бойца виновным по делу о сексуализированном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Макгрегор вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине склонил к половому акту свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC настаивал, что все было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотики.