Макгрегора удалили из видеоигры после скандала с изнасилованием

Ранее суд в Ирландии признал бойца виновным по делу о сексуализированном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Макгрегор вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине склонил к половому акту свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC настаивал, что все было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотики.
Также Макгрегора обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере около €250 тысяч.
«В связи с недавним решением суда по делу в отношении Конора Макгрегора компания IO Interactive приняла решение немедленно прекратить сотрудничество со спортсменом. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и не можем игнорировать его последствия. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня мы удалим весь контент с участием господина Макгрегора с наших торговых площадок», — говорится в заявлении компании-разработчика игры IO Interactive в одной из соцсетей.
Внешность Конора Макгрегора принадлежала персонажу по кличке Разрушитель, который был добавлен в игру этим летом. Миссия с Разрушителем была доступна как дополнение к игре.
36-летний Макгрегор заявил в соцсетях, что будет оспаривать решение суда.
«Мы еще не закончили. Далеко не закончили. Никаких шансов. Мы боремся! Справедливость и правда восторжествуют».