Россиянин из UFC: Джон Джонс должен убегать от меня

«От кого надо убегать Джону Джонсу? От меня должен убегать в первую очередь. Я — голодный, а он — сытый боец. Это два разных уровня. Он много боев выиграл. Это великий боец, отдаю ему должное, но что бы ни было, я иду туда. И мне нужно его место. Он стоит у меня на дороге», — заявил Газиев в интервью Mma.metaratings.ru.
1 февраля Шамиль Газиев (13−1) проведет бой против американца Томаса Петерсена (9−2) на турнире UFC в Саудовской Аравии.
37-летний Джонс Джонс занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Джон Джонс планирует драться в UFC в следующем году, однако его ближайший соперник на данный момент пока не известен.
«Сейчас мы с UFC ведем переговоры, пытаемся договориться. Я вернулся в зал, тренируюсь, в отличной форме. Буду готов, когда появится возможность выйти в октагон. Я определенно буду драться в 2025 году. Наверняка», — заявил Джон Джонс.