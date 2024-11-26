Россиянин из UFC: Джон Джонс должен убегать от меня

«От кого надо убегать Джону Джонсу? От меня должен убегать в первую очередь. Я — голодный, а он — сытый боец. Это два разных уровня. Он много боев выиграл. Это великий боец, отдаю ему должное, но что бы ни было, я иду туда. И мне нужно его место. Он стоит у меня на дороге», — заявил Газиев в интервью Mma.metaratings.ru.