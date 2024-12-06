Махачев уступил Перейре в борьбе за награду «Боец года»

Бразильский чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра был признан бойцом года. В голосовании за награду Перейра обошел чемпиона американского промоушена в легком весе россиянина Ислама Махачева, южноафриканца Дрикуса Дю Плесси, а также соотечественников Александре Пантожу и Хенана Феррейру.
В октябре 37-летний Перейра победил американца Халила Раунтри в главном бою вечера на турнире UFC 307. Бразилец установил рекорд промоушена, трижды защитив чемпионский титул за 175 дней. До этого Алекс Перейра 13 апреля нокаутировал Джамала Хилла, а 29 июня — Иржи Прохазку.
Предыдущей рекордсменкой UFC была Ронда Роузи, у которой на три защиты ушло 189 дней.
Ислам Махачев провел один бой в 2024 году. 2 июня он в третий раз защитил чемпионский пояс, досрочно одолев американца Дастина Порье.
У женщин бойцом года стала обладательница чемпионского пояса UFC в женском минимальном весе китаянка Вэйли Чжан.
Награда «Прорыв года» досталась временному чемпиону UFC в тяжелом весе Тому Аспиналлу. Он также забрал приз «Возвращение года».
Боем года был признан поединок за титул BMF на UFC 310 между Максом Холлоуэем и Джастином Гейджи, Холлоуэй также получил награду за лучший нокаут года.
Приз «Сенсация года» забрал Шон Стрикленд за победу над Исраэлем Адесаньей.