Махачев уступил Перейре в борьбе за награду «Боец года»

Бразильский чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра был признан бойцом года. В голосовании за награду Перейра обошел чемпиона американского промоушена в легком весе россиянина Ислама Махачева, южноафриканца Дрикуса Дю Плесси, а также соотечественников Александре Пантожу и Хенана Феррейру.