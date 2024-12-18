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Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы

Младший брат Александра и Федора Емельяненко получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

5 августа младший из братьев Емельяненко стал участником конфликта, в ходе которого он сломал неназванному мужчине лицевые кости. На спортсмена было заведено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана к одному году и шести месяцам лишения свободы. Будем обжаловать приговор», — цитирует «Матч ТВ» адвоката бойца Сергея Карпеева.

36-летний Иван Емельяненко провел несколько поединков в ММА и в боксе. Александру Емельяненко 43 года. Он не проводил поединки с мая 2023 года. Последний год он проходил реабилитацию в специальном центре в Ингушетии. Александр возобновил бойцовскую карьеру, подписав контракт с промоушеном National Fighting League (NFL). Он должен провести бой 21 декабря. В активе Александра 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Федор Емельяненко, старший брат Александра и Ивана, возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 год. Затем он был почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации и снова возглавлял союз, покинув пост в августе 2023-го. Федор провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.