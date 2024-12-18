Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы

36-летний Иван Емельяненко провел несколько поединков в ММА и в боксе. Александру Емельяненко 43 года. Он не проводил поединки с мая 2023 года. Последний год он проходил реабилитацию в специальном центре в Ингушетии. Александр возобновил бойцовскую карьеру, подписав контракт с промоушеном National Fighting League (NFL). Он должен провести бой 21 декабря. В активе Александра 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.