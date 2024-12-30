Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия опередила США по количеству чемпионов в топ ММА-лигах

Россия завершила 2024 год на первом месте по числу чемпионов в лидирующих ММА-лигах мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российские бойцы удерживают пояса в девяти дивизионах в промоушенах UFC, PFL, Bellator, ONE и RIZIN.

Чемпионами своих весовых категорий являются Денис Гольцов, Анатолий Малыхин (два пояса), Рамазан Курамагомедов, Шамиль Мусаев, Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Тимур Хизриев.

Россия опережает США (7 чемпионов) и Бразилию (5). В топ самых успешных стран в ММА также входит Япония с тремя чемпионами.

Российские женщины на данный момент не владеют чемпионскими поясами ни в одной из ММА-организаций.