Россия опередила США по количеству чемпионов в топ ММА-лигах

Российские бойцы удерживают пояса в девяти дивизионах в промоушенах UFC, PFL, Bellator, ONE и RIZIN.
Чемпионами своих весовых категорий являются Денис Гольцов, Анатолий Малыхин (два пояса), Рамазан Курамагомедов, Шамиль Мусаев, Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Тимур Хизриев.
Россия опережает США (7 чемпионов) и Бразилию (5). В топ самых успешных стран в ММА также входит Япония с тремя чемпионами.
Российские женщины на данный момент не владеют чемпионскими поясами ни в одной из ММА-организаций.