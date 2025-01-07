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Хабиб Нурмагомедов будет секундантом трех бойцов на UFC 311

UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева, своего троюродного брата Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.

На UFC 311 пройдут два титульных боя: Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов оспорит пояс в наилегчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили.

Помимо Хабиба, Ислама Махачева будут секундировать Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов, а Армана Царукяна — Эдуард Вартанян, Рома Калантарян, Артем Левин и Маркос «Паррумпа» ДаМатта.

Секундантами Умара Нурмагомедова будут также Хавьер Мендес, тренер по боксу Магомед Абдулхамидов, Касум Касумов (по нему еще нет окончательной определенности).