Хабиб Нурмагомедов будет секундантом трех бойцов на UFC 311

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева, своего троюродного брата Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.
На UFC 311 пройдут два титульных боя: Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов оспорит пояс в наилегчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили.
Помимо Хабиба, Ислама Махачева будут секундировать Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов, а Армана Царукяна — Эдуард Вартанян, Рома Калантарян, Артем Левин и Маркос «Паррумпа» ДаМатта.
Секундантами Умара Нурмагомедова будут также Хавьер Мендес, тренер по боксу Магомед Абдулхамидов, Касум Касумов (по нему еще нет окончательной определенности).