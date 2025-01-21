Экс-чемпион UFC — о травме Царукяна: Самое большое мошенничество

«Я думаю, весогонка — самый опасный элемент в ММА. А еще это самое большое мошенничество, которое официально разрешено в единоборствах. У Армана Царукяна не было бы проблем со спиной, если бы не сумасшедшая сгонка веса. Я искренне верю, что во время весогонки Арман получил огромный мышечный спазм в спине, который абсолютно застал его врасплох», — заявил Барнетт в интервью Ариэлю Хельвани.