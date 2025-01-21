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Экс-чемпион UFC — о травме Царукяна: Самое большое мошенничество

Американский боец Джош Барнетт прокомментировал травму россиянина Армана Царукяна перед титульным поединком UFC в легком весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC

17 января Царукян снялся с титульного боя против россиянина Ислама Махачева из-за болей в спине за полтора дня до турнира UFC 311.

«Я думаю, весогонка — самый опасный элемент в ММА. А еще это самое большое мошенничество, которое официально разрешено в единоборствах. У Армана Царукяна не было бы проблем со спиной, если бы не сумасшедшая сгонка веса. Я искренне верю, что во время весогонки Арман получил огромный мышечный спазм в спине, который абсолютно застал его врасплох», — заявил Барнетт в интервью Ариэлю Хельвани.

На замену Царукяну вышел Ренато Мойкано, который проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в первом раунде. После уверенной победы над бразильцем Ислам установил абсолютный рекорд в легком дивизионе по числу побед в титульных боях. Для Махачева это была уже пятая победа в титульном противостоянии. Ближайшими преследователями Махачева являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, у которых за плечами было по четыре победы в титульных поединках.