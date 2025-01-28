Во время матча НБА Макгрегор померился ростом с баскетболистом

Во время игры ирландский боец подошел к скамейке запасных «Милуоки» и в шутку сравнил свой рост с центровым команды Бруком Лопесом. Рост Лопеса составляет 216 см, тогда как Макгрегор заметно ниже — его рост равен 175 см. Разница между ними превысила 40 см, на что боец отреагировал с юмором.
Матч завершился победой «Милуоки» со счетом 125:110. На данный момент «Бакс» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Юта Джаз» находится на 15-м месте на Западе.
В конце июня прошлого года 36‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе.