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Во время матча НБА Макгрегор померился ростом с баскетболистом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор стал гостем матча Национальной баскетбольной ассоциации между «Ютой Джаз» и «Милуоки Бакс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Во время игры ирландский боец подошел к скамейке запасных «Милуоки» и в шутку сравнил свой рост с центровым команды Бруком Лопесом. Рост Лопеса составляет 216 см, тогда как Макгрегор заметно ниже — его рост равен 175 см. Разница между ними превысила 40 см, на что боец отреагировал с юмором.

Матч завершился победой «Милуоки» со счетом 125:110. На данный момент «Бакс» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Юта Джаз» находится на 15-м месте на Западе.

В конце июня прошлого года 36‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе.