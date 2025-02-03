Криштиану Роналду поддержал Шару Буллета после поражения

— Не виделся с Даной Уайтом [после боя]. Неприятно, конечно. Криштиану Роналду, не обессудь! Да, он (Криштиану — Прим. «СЭ») был расстроен. Списались с ним после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается кроме как взять себя в руки и продолжить», — приводит слова Шары Буллета «Спорт-Экспресс».