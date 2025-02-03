Криштиану Роналду поддержал Шару Буллета после поражения

1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, который прошел в Саудовской Аравии, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) впервые в карьере уступил британцу Майклу Пейджу единогласным решением судей.
До боя Шара Буллет посетил тренировку клуба «Аль-Наср» за который выступает Криштиану Роналду, португальский нападающий вручил бойцу футболку с автографом. Также Роналду присутствовал на турнире UFC Fight Night 250.
— Не виделся с Даной Уайтом [после боя]. Неприятно, конечно. Криштиану Роналду, не обессудь! Да, он (Криштиану — Прим. «СЭ») был расстроен. Списались с ним после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается кроме как взять себя в руки и продолжить», — приводит слова Шары Буллета «Спорт-Экспресс».
30-летний Шара Буллет входит в топ-15 рейтинга средневесов в UFC. Спортсмен провел на профессиональном уровне 16 боев, в которых одержал 15 побед (12 нокаутом) при одном поражении.
Следующий бой россиянин проведет летом или осенью.
«Шара в ближайшее время пройдет полное обследование и займется восстановлением здоровья. Следующий бой можно планировать на лето или осень», — приводит слова представителя бойца ТАСС.