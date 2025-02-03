В первом бою Лиги пощечин Камоцкий получил $25 тысяч и три козы

«Два дня назад у нас один парень стал чемпионом — из-за него я и начал этим увлекаться. Когда я начинал это смотреть, был парень по кличке “Пельмень” из Сибири. Когда мы ему платили первый раз, он запросил 25 тысяч долларов и три козы, которые он и получил за первый бой», — сказал Дана Уайт в интервью журналисту Такеру Карлсон.