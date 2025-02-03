В первом бою Лиги пощечин Камоцкий получил $25 тысяч и три козы

30 января в Саудовской Аравии завершился масштабный турнир от Лиги пощечин — Power Slap 11. Особый интерес вызывало главное событие вечера, в котором в титульном реванше в тяжелом весе сошлись обладатель пояса «Безумный гаваец» Лэйн Вирнс и Василий «Пельмень» Камоцкий. Лига пощечин Power Slap организована генеральным директором UFC Даной Уайтом.
«Два дня назад у нас один парень стал чемпионом — из-за него я и начал этим увлекаться. Когда я начинал это смотреть, был парень по кличке “Пельмень” из Сибири. Когда мы ему платили первый раз, он запросил 25 тысяч долларов и три козы, которые он и получил за первый бой», — сказал Дана Уайт в интервью журналисту Такеру Карлсон.
Также Дана Уайт отметил, что, по его мнению, соревнования по пощечинам менее опасны для здоровья, чем смешанные единоборства.
«Ты получаешь три пощечины. В ММА ты получаешь удары ногами, руками, локтями. Лучше пощечина, чем получить голенью в лицо», — добавил Уайт.
Россиянин взял верх единогласным судейским решением. В октябре 2024 года Камоцкий не смог завоевать чемпионский пояс, завершив поединок против Вирнса вничью.