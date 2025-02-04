Макгрегор плюнул в лицо фанату, который крикнул «Вперед, Хабиб»

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне 6 октября 2018 года, российский боец защищал титул чемпиона UFC в легком весе. В ходе раскрутки поединка Макгрегор неоднократно оскорблял семью и религиозные убеждения Нурмагомедова. В результате после победы в бою российский спортсмен выпрыгнул из клетки и вступил в драку с секундантами ирландца, а угловые Нурмагомедова атаковали Макгрегора. Конфликт удалось остановить с помощью полиции.