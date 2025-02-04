Макгрегор плюнул в лицо фанату, который крикнул «Вперед, Хабиб»

Конор Макгрегор плюнул в лицо болельщику за фразу «Вперед, Хабиб», передает Championship Rounds в соцсетях.
«Я плюю тебе в лицо. И что ты сделаешь? Ничего», — сказал Макгрегор.
Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне 6 октября 2018 года, российский боец защищал титул чемпиона UFC в легком весе. В ходе раскрутки поединка Макгрегор неоднократно оскорблял семью и религиозные убеждения Нурмагомедова. В результате после победы в бою российский спортсмен выпрыгнул из клетки и вступил в драку с секундантами ирландца, а угловые Нурмагомедова атаковали Макгрегора. Конфликт удалось остановить с помощью полиции.
Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.