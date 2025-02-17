Нганну хочет провести следующий поединок с российским бойцом

«Я бы хотел бросить вызов какому-нибудь сопернику и сразиться с ним, например, с Вадимом Немковым. Думаю, что ещё всё зависит от времени. Да, в PFL бывают интересные вызовы, и я готов к любому из них», — приводит слова Нганну портал Sports Illustrated.