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Нганну хочет провести следующий поединок с российским бойцом

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал о желании провести следующий поединок в лиге PFL с российским бойцом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Фрэнсис Нганну сообщил, что в следующем поединке по правилам ММА хотел бы встретиться с экс-чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым.

«Я бы хотел бросить вызов какому-нибудь сопернику и сразиться с ним, например, с Вадимом Немковым. Думаю, что ещё всё зависит от времени. Да, в PFL бывают интересные вызовы, и я готов к любому из них», — приводит слова Нганну портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунца техническим нокаутом в первом раунде.

Вадиму Немкову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. В последнем поединке, который проходил 25 января, он победил американца Тимоти Джонсона.