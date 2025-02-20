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Топурия отказался от титула UFC в полулегком весе ради боя с Махачевым

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия официально освободил свой чемпионский пояс UFC в полулегком весе (до 65 кг). Об этом в соцсетях сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Топурия почувствовал, что он сделал все, что мог в этом дивизионе. Его тело больше не гонять столько килограмм. Мы объявим, каким будет следующий бой Топурии, когда все будет согласовано», — сказал Уайт.

Ожидается, что Топурия перейдет в легкий вес (до 70 кг) ради поединка с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым. Бой планируют провести в конце 2025 года. Ранее Топурия неоднократно бросал вызов россиянину, обещая нокаутировать его.

За освободившийся титул в полулегком весе сразятся австралиец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес. Титульный поединок возглавил турнир UFC 314, который пройдет 12 апреля в Майами. В со-главном бою турнира в легком весе сойдутся американец Майкл Чендлер и британец Пэдди Пимблетт. Также на UFC 314 выступит российский боец Никита Крылов, который в полутяжелом весе сразится с американцем Домиником Рейесом.

Кроме того, Уайт анонсировал проведение турнира UFC 315, который пройдет 10 мая в Монреале. В главном поединке подерутся действующий чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад и австралиец Джек Маддалена, в со-главном — действующая чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и француженка Манон Фьоро.