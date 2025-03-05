Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке с блогером

Ранее стало известно о том, что 43-летний Емельяненко попал в больницу с травмой спины и выбыл из строя минимум на десять месяцев. Поединок с Артемом Тарасовым должен был пройти 29 марта.
Турнир «Осьминог-5» пройдет 29 в Минске. Изначально в со-главном событии ивента должны были подраться Емельяненко-младший и Артем Тарасов. Планировалось, что поединок состоится по правилам бокса.
В мае 2024 года 53-летний Монсон объявил о завершении карьеры. За 27 лет в ММА он провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на счету Монсона семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Джефф Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан. В октябре 2024 года Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.