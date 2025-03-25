В команде Царукяна назвали сроки проведения титульного боя

Арман Царукян ставит цель провести бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2025 году или начале 2026 года.
«Ставим задачу подраться за титул в этом году или начале следующего», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.
Последний поединок Царукяна состоялся в апреле 2024 года против Чарльза Оливейры на юбилейном UFC 300. В напряженном бою, прошедшем все пять раундов, Арман одержал победу раздельным судейским решением. В активе бойца 22 победы и три поражения.
28-летний Арман Царукян занимает 1-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе. Чемпионом организации в этой категории является россиянин Ислам Махачев.