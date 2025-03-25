В команде Царукяна назвали сроки проведения титульного боя

Последний поединок Царукяна состоялся в апреле 2024 года против Чарльза Оливейры на юбилейном UFC 300. В напряженном бою, прошедшем все пять раундов, Арман одержал победу раздельным судейским решением. В активе бойца 22 победы и три поражения.