Экс-чемпион UFC завершил карьеру после разговора с Хабибом

По словам Деметриуса Джонсона, решение завершить карьеру было принято им после разговоров с другими легендами ММА — канадцем Жоржем Сен-Пьером и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Джонсон объявил об уходе из ММА в сентябре 2024 года.
«Я был чемпионом по джиу-джитсу, чемпионом ONE — мне больше нечего доказывать здесь. Драться ради чего? Чтобы заработать больше денег? Перед завершением карьеры я разговаривал с Сен-Пьером, и Жорж сказал мне: “Если ты беспокоишься о деньгах — в мире тысячи способов заработать деньги, Деметриус”, — заявил Джонсон в интервью MMA Junkie.
«То же самое сказал Хабиб: “Ради чего ты дерешься? Деньги? Ты можешь заработать кучу денег”. Так что мне пришло время сказать “хватит”. И сейчас я смотрю на других бойцов и порой думаю: “Ради чего вы деретесь? У вас же достаточно денег. Делайте что-то другое”, — добавил американец.
Деметриус Джонсон провел 38 боев в ММА и одержал 33 победы. ESPN.com, MMA Weekly и UFC называют Джонсона одним из величайших бойцов в мире.