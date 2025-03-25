Экс-чемпион UFC завершил карьеру после разговора с Хабибом

«То же самое сказал Хабиб: “Ради чего ты дерешься? Деньги? Ты можешь заработать кучу денег”. Так что мне пришло время сказать “хватит”. И сейчас я смотрю на других бойцов и порой думаю: “Ради чего вы деретесь? У вас же достаточно денег. Делайте что-то другое”, — добавил американец.