Артем Дзюба: Хабиб крутой, но Махачев лучше

«Хабиб крутой, но не величайший. Хабиб или Джон Джонс? У Джонса защит титула больше, чем у Хабиба боев, грубо говоря. Я не настолько силен, чтобы понимать, насколько они великие. Но по мне, когда сравнивают величие Хабиба и Махачева, Ислам лучше, он более разносторонний, он настолько же силен в борьбе, но в стойке намного круче.



Надо в первую очередь отдать огромное уважение отцу Хабиба, потому что воспитать таких людей дорогого стоит. Когда у тебя целая команда и у тебя два таких чемпиона, и один еще круче другого, то это очень достойно», — сказал Дзюба.