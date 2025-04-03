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Артем Дзюба: Хабиб крутой, но Махачев лучше

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба в подкасте Hustle Show поделился мнением о российских бойцах UFC Исламе Махачеве и Хабибе Нурмагомедове.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Хабиб крутой, но не величайший. Хабиб или Джон Джонс? У Джонса защит титула больше, чем у Хабиба боев, грубо говоря. Я не настолько силен, чтобы понимать, насколько они великие. Но по мне, когда сравнивают величие Хабиба и Махачева, Ислам лучше, он более разносторонний, он настолько же силен в борьбе, но в стойке намного круче.

Надо в первую очередь отдать огромное уважение отцу Хабиба, потому что воспитать таких людей дорогого стоит. Когда у тебя целая команда и у тебя два таких чемпиона, и один еще круче другого, то это очень достойно», — сказал Дзюба.

Нурмагомедов провел 29 боев в профессиональном ММА и одержал 29 побед (8 — нокаутом). Он выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.

На счету Махачева 28 поединков в ММА, в которых он одержал 27 побед (5 — нокаутом). В октябре 2022 года он завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе, после чего провел четыре рекордные защиты титула.

В начале этого года Махачев заявил о планах побороться за второй титул UFC до завершения карьеры.