Ветеран UFC посоветовал отобрать чемпионский пояс у Махачева

Бен Аскрен отреагировал на слова грузинского бойца Илии Топурии о том, что Ислам Махачев избегает боя с ним и дал совет главе промоушена Дэйне Уайту по поводу этой ситуации.
«Я думаю, Дэйна должен просто делать то, что делает Дэйна в таких ситуациях, и сказать: “Эй, Ислам, если ты не хочешь драться, ты свободен”. Он это делал, это в его репертуаре.
Если ты чемпион, ты должен защищать пояс против лучшего, верно? Так вот, Илия победил двух легенд подряд. Не просто победил, а прикончил их.
Наличие кого-то вроде тирана или диктатора наверху, способного навязывать решения, своего рода полезно. Не нужно быть гением, чтобы понять, что если Торо освобождает пояс и переезжает, он второй лучший, а Махачев — первый лучший. И их надо сводить друг с другом, верно?
И если номер один, Махачев, не хочет драться, надо сказать: «Эй, чувак, ты должен драться». А если он скажет нет, то пошел на фиг", — цитирует Аскрена Bloody Elbow.
Напомним, поединок между Топурией и Махачевым должен состояться в конце июня.