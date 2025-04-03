Ветеран UFC посоветовал отобрать чемпионский пояс у Махачева

Наличие кого-то вроде тирана или диктатора наверху, способного навязывать решения, своего рода полезно. Не нужно быть гением, чтобы понять, что если Торо освобождает пояс и переезжает, он второй лучший, а Махачев — первый лучший. И их надо сводить друг с другом, верно?