«Можно дать мне кого-то другого?» Царукян отказался от боя с поляком

— Ты отказался от боя с Гамротом в Абу-Даби?

— Да. Мы же тренируемся в одном зале. Поэтому я спросил: «Можно дать мне кого-то другого?» Потому что мне не нужна эта драма снова, понимаешь? Очень трудно проводить тренировочный лагерь, когда ты дерешься против парня из твоего зала, — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.