«Можно дать мне кого-то другого?» Царукян отказался от боя с поляком

— Ты отказался от боя с Гамротом в Абу-Даби?
— Да. Мы же тренируемся в одном зале. Поэтому я спросил: «Можно дать мне кого-то другого?» Потому что мне не нужна эта драма снова, понимаешь? Очень трудно проводить тренировочный лагерь, когда ты дерешься против парня из твоего зала, — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.
В 2022 году Арман Царукян проиграл Матеушу Гамроту единогласным решением судей. Царукян не выходил в октагон с апреля прошлого года, когда победил бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей.
«Я готов драться в любое время — лишь бы это был титульный бой. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, следующий год… Но я бы хотел подраться в Абу-Даби 25 октября. Это красивое место, и много грузин, армян и русских могли бы приехать и посмотреть мой бой. Ведь Абу-Даби находится близко к Грузии, Армении и России», — заявил Царукян в интервью New York Post.
Арман Царукян провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы. Он занимает второе место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.