Хабиб рассказал, когда завершит карьеру тренера

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в профессиональной карьере на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби. Его соперником тогда был временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.