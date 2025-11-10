Хабиб рассказал, когда завершит карьеру тренера

Нурмагомедов заявил, что завершит тренерскую карьеру, когда из спорта уйдут его братья Усман и Умар Нармагомедовы, а также Ислам Махачев.
«Мои приоритеты в ММА — это Усман, Умар и Ислам. Когда они закончат карьеру, я тоже уйду», — приводит слова Хабиба Red Corner MMA.
Умар Нурмагомедов возглавляет рейтинг UFC в легчайшем весе. 29‑летний спортсмен за карьеру в ММА одержал 19 побед и потерпел одно поражение.
Усман Нурмагомедов в начале октября защитил чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в бою с Полом Хьюзом. В активе 27-летнего спортсмена 20 побед и ни одного поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.
16 ноября в Нью-Йорке в главном бою вечера на турнире UFC 322 Ислам Махачев проведет титульный поединок в полусреднем весе против Джека Деллы Маддалены. За карьеру российский боец одержал 27 побед при одном поражении.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в профессиональной карьере на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби. Его соперником тогда был временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.