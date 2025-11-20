Махачев поздравил команду после победы на UFC 322: Лучшая в мире

Напомним, на прошлой неделе Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.
Махачев поблагодарил свою команду, разместив пост в соцсетях.
«Лучшая команда в мире» — подписал публикацию Махачев.
На снимке присутствуют все члены команды Хабиба Нурмагомедова: Хабиб, Хавьер Мендес (тренер), братья Умар и Усман Нурмагомедовы, друг детства Ислама Муслим Амирасланов, его менеджеры Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов.
Теперь на счету Махачева 28 побед при одном поражении в ММА.
После боя с Джеком Деллой Маддаленой Махачев вновь возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. В рейтинге P4P он опередил испанского спортсмена грузинского происхождения Илию Топурию. Топурия стал первым в списке бойцов 1 июля после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в чемпионском поединке за оставленный Махачевым пояс в легком дивизионе.