Стал известен следующий соперник Усмана Нурмагомедова

Непобежденный чемпион PFL Нурмагомедов встретится в титульном поединке с британцем Альфи Дэвисом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

Российский боец Усман Нурмагомедов, который владеет чемпионским поясом PFL в легком весе, проведет защиту титула против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае 7 февраля, сообщила пресс-служба промоушена.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в легком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрисиу Фрейре.

В своем предыдущем бою 27‑летний Нурмагомедов единогласным решением победил ирландца Пола Хьюза. За карьеру в ММА россиянин одержал 20 побед, не потерпев ни одного поражения. Еще один поединок признали несостоявшимся.

Дэвису 33 года. На его счету 20 побед, пять поражений и одна ничья. В 2025 году он победил в финале PFL World Tournament россиянина Гаджи Рабаданова.

