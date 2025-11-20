Стал известен следующий соперник Усмана Нурмагомедова

Российский боец Усман Нурмагомедов, который владеет чемпионским поясом PFL в легком весе, проведет защиту титула против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае 7 февраля, сообщила пресс-служба промоушена.
Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в легком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрисиу Фрейре.
В своем предыдущем бою 27‑летний Нурмагомедов единогласным решением победил ирландца Пола Хьюза. За карьеру в ММА россиянин одержал 20 побед, не потерпев ни одного поражения. Еще один поединок признали несостоявшимся.
Дэвису 33 года. На его счету 20 побед, пять поражений и одна ничья. В 2025 году он победил в финале PFL World Tournament россиянина Гаджи Рабаданова.