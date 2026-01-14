Махачев: Могу уверенно сказать, Россия — лучшая страна в UFC

— Можно ли сказать, что наша страна сейчас выходит на лидирующую позицию в UFC?
— 100%. Я даже не буду говорить, что наша страна одна из лучших — с уверенностью могу сказать, что она лучшая. У нас сейчас собрались очень сильные бойцы, много чемпионов. Хотя UFC не так охотно подписывает наших ребят, те, кто уже выступает, показывают уровень российского ММА, — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
В ноябре 2022 года Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.
Махачев возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий в 2025 году. Помимо него, в топ-15 входят Петр Ян и Магомед Анкалаев, а также имеющие российское гражданство Хамзат Чимаев (выступает за ОАЭ) и Арман Царукян (Армения).