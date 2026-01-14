Махачев: Могу уверенно сказать, Россия — лучшая страна в UFC

— 100%. Я даже не буду говорить, что наша страна одна из лучших — с уверенностью могу сказать, что она лучшая. У нас сейчас собрались очень сильные бойцы, много чемпионов. Хотя UFC не так охотно подписывает наших ребят, те, кто уже выступает, показывают уровень российского ММА, — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».