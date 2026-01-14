Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев: Могу уверенно сказать, Россия — лучшая страна в UFC

Обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев выразил уверенность, что Россия является лидером в UFC по количеству сильных бойцов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

— Можно ли сказать, что наша страна сейчас выходит на лидирующую позицию в UFC?

— 100%. Я даже не буду говорить, что наша страна одна из лучших — с уверенностью могу сказать, что она лучшая. У нас сейчас собрались очень сильные бойцы, много чемпионов. Хотя UFC не так охотно подписывает наших ребят, те, кто уже выступает, показывают уровень российского ММА, — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В ноябре 2022 года Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Махачев возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий в 2025 году. Помимо него, в топ-15 входят Петр Ян и Магомед Анкалаев, а также имеющие российское гражданство Хамзат Чимаев (выступает за ОАЭ) и Арман Царукян (Армения).

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше