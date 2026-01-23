Ричмонд
Глава UFC назвал футбол самым бездарным видом спорта

Глава крупнейшего бойцовского промоушена UFC Дана Уайт накануне чемпионата мира по футболу высказался о данном виде спорта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт на YouTube-канале Big Boy TV заявил, что не является фанатом футбола, но следит за игрой Криштиану Роналду.

«Еще пятнадцать лет назад я сказал, что футбол — самый бездарный вид спорта. Не помню, с чего начался разговор, но я тогда сказал: “Есть причина, почему в него играют трехлетние дети. Когда ворота размером со стену, у вас счет 1:1”. Уж лучше говорить о хоккее, хотя я тоже не большой его фанат. Но там парни носятся со скоростью сто миль в час, ворота размером с человека, который в них стоит, и тебя могут прибить буквально каждую секунду. Слушайте, я обожаю Криштиану Роналду, у меня с ним отличные взаимоотношения, но при всем уважении к этим парням — я просто не фанат футбола», — заявил Уайт.

40-летний Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций.

На этой неделе нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 960-й гол в своей карьере.