Глава UFC назвал футбол самым бездарным видом спорта

«Еще пятнадцать лет назад я сказал, что футбол — самый бездарный вид спорта. Не помню, с чего начался разговор, но я тогда сказал: “Есть причина, почему в него играют трехлетние дети. Когда ворота размером со стену, у вас счет 1:1”. Уж лучше говорить о хоккее, хотя я тоже не большой его фанат. Но там парни носятся со скоростью сто миль в час, ворота размером с человека, который в них стоит, и тебя могут прибить буквально каждую секунду. Слушайте, я обожаю Криштиану Роналду, у меня с ним отличные взаимоотношения, но при всем уважении к этим парням — я просто не фанат футбола», — заявил Уайт.