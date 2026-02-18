Ричмонд
Махачев с высокой вероятностью проведет бой в Белом доме

Чемпион UFC объяснил, что переговоры по бою еще продолжаются.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Обладатель пояса абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев с высокой долей вероятности проведет поединок на турнире в белом доме. Об этом он заявил журналистам.

«По бою в Белом доме еще идут переговоры. Моя дата поединка — рядом с этим турниром. Пока бой в Белом доме — это максимально вероятный вариант. У меня есть [нигериец] Камару Усман, [ирландец] Иан Гэрри, [эквадорец Майкл] Моралес в качестве потенциальных соперников. Это сейчас обсуждается», — сказал Махачев.

В ноябре Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, одержав победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Россиянин выразил желание защитить свой титул на турнире, который пройдет в Белом доме. В начале июля президент США Дональд Трамп объявил о проведении UFC-турнира на территории Белого дома в 2026 году в честь 250-летия Декларации независимости США. В октябре Трамп уточнил, что событие состоится 14 июля 2026 года.

Отметим, что Махачев подтвердил, что не будет драться с Топурией на турнире UFC в Белом доме.

«В Белом доме точно не будет боя с Топурией. У него уже есть соперник», — сказал Махачев журналистам.

Ранее появилась информация, что соперником Топурии в Белом доме станет временный чемпион в легком весе Джастин Гейджи, а Махачев может встретиться с Иэном Мачадо Гэрри, но на другом турнире, который еще не был объявлен.

В активе Махачева 28 побед и одно поражение. На счету Топурии 17 побед и ни одного поражения.

