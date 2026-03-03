Москва
Царукян назвал более чокнутого бойца, чем он сам

Российский боец UFC Арман Царукян поделился мнением о своем друге, чемпионе UFC в среднем весе из России Хамзате Чимаеве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Кто из вас более чокнутый — ты или Хамзат?

— Конечно, Хамзат.

— Ты думаешь? Я не видел много потасовок с его участием.

— Потому что все его боятся! Я бы тоже не стал с ним драться, — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.

Арман Царукян и американец Джорджио Пуллас проведут бой-реванш на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро. Поединок в Бразилии состоится 11 марта и пройдет по правилам грэпплинга. В случае, если никто не одержит досрочную победу (удушающим или болевым приемом), бой завершится вничью.

На счету Хамзата Чимаева 15 выигрышей в 15 поединках.