Царукян назвал более чокнутого бойца, чем он сам

— Кто из вас более чокнутый — ты или Хамзат?
— Конечно, Хамзат.
— Ты думаешь? Я не видел много потасовок с его участием.
— Потому что все его боятся! Я бы тоже не стал с ним драться, — заявил Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.
Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.
Арман Царукян и американец Джорджио Пуллас проведут бой-реванш на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро. Поединок в Бразилии состоится 11 марта и пройдет по правилам грэпплинга. В случае, если никто не одержит досрочную победу (удушающим или болевым приемом), бой завершится вничью.
На счету Хамзата Чимаева 15 выигрышей в 15 поединках.