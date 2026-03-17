Хабиб Нурмагомедов и другие спортсмены, которые стали популярными блогерами

Соцсети стали для спортсменов еще одной площадкой для общения с аудиторией и заработка. Многие из них показывают там не только тренировки и соревнования, но и обычную жизнь: поездки, съемки, встречи с друзьями и семейные моменты. Постепенно такие страницы превращаются в полноценные блоги, за которыми следят миллионы людей. Некоторые спортсмены даже становятся медийными персонами и получают новые проекты благодаря своей активности в интернете.
Евгения Медведева — медали, шоу и собственные проекты
Евгения Медведева стала одной из главных фигуристок своего поколения. Она дважды выигрывала чемпионат мира (2016, 2017), дважды становилась чемпионкой Европы и завоевала серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
Сегодня Медведева активно ведет соцсети, где за ней следят 1,3 миллиона подписчиков. В блоге она показывает закулисье ледовых шоу, съемок и телевизионных проектов, делится тренировками, поездками и моментами из повседневной жизни. Там же появляются кадры с гастролей и репетиций.
После завершения карьеры Медведева регулярно участвует в ледовых шоу Ильи Авербуха, включая постановки «Кармен» и «Волшебник страны Оз». Параллельно фигуристка работает на телевидении и появляется в популярных проектах — от «Ледникового периода» до шоу «Новые танцы» и «Форт Боярд. Возвращение легенды».
В последние годы она также активно снимается в кино и сериалах. Например, фигуристка появилась в спортивной драме «Последний аксель» и сериале «Универ. Молодые». Кроме того, Медведева ведет собственные медиапроекты: у нее есть авторское интервью-шоу «Без комментариев», где она разговаривает с известными спортсменами и артистами. Благодаря этому ее страницы в соцсетях превратились в полноценный блог, за которым следит большая аудитория.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка и медийная звезда
Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 2018 году, выиграла чемпионат мира в 2019 году и также побеждала на чемпионате Европы. Эти победы сделали ее одной из самых узнаваемых спортсменок страны.
В конце 2019 года Загитова объявила, что приостанавливает соревновательную карьеру. Она объясняла это потерей мотивации и тем, что не чувствует готовности снова выходить на уровень крупных чемпионатов. При этом официально о завершении карьеры фигуристка так и не объявляла.
Сегодня Загитова активно участвует в ледовых шоу. Она выступает в постановках Татьяны Навки и регулярно принимает участие в международных проектах, например, в японском шоу Fantasy on Ice. Такие выступления позволяют ей продолжать работать на льду, но без жесткого графика спортивных соревнований.
Параллельно фигуристка развивает медийную карьеру. Она участвует в телевизионных проектах, работает ведущей и активно ведет соцсети, где делится съемками, поездками и закулисьем выступлений.
Алексей Ягудин — чемпион, телеведущий и блогер
Алексей Ягудин в 2002 году выиграл Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, а также стал четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Его программы считались одними из самых эмоциональных в мужском одиночном катании того времени.
В 2003 году спортсмен завершил карьеру из-за серьезных проблем с тазобедренным суставом. После операции и ухода из большого спорта Ягудин сосредоточился на телевизионных и ледовых проектах.
Сегодня он регулярно участвует в ледовых шоу, в том числе в постановках Ильи Авербуха. Параллельно Ягудин работает на телевидении, комментирует соревнования по фигурному катанию и ведет собственное шоу «Лед тает вместе с Алексеем Ягудиным», где разговаривает со спортсменами и известными гостями.
В соцсетях фигурист известен своим ироничным стилем. Он часто публикует семейные видео с супругой Татьяной Тотьмяниной и детьми, показывает закулисье съемок и делится бытовыми моментами из жизни в Подмосковье. Благодаря этому его страницы читают не только поклонники фигурного катания, но и люди, которым нравится его живой и самоироничный блог.
Хабиб Нурмагомедов — жизнь после октагона
Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе и защитил его несколько раз, оставаясь непобежденным бойцом. В 2020 году Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29 побед без поражений, что сделало его одним из самых успешных спортсменов в истории UFC.
После ухода из октагона Хабиб сосредоточился на работе с молодыми бойцами. Он тренирует спортсменов своей команды и часто выступает секундантом на крупных турнирах, в том числе помогая готовиться к титульным боям своему близкому другу Исламу Махачеву.
Параллельно Нурмагомедов активно развивает бизнес. Он создает международную сеть спортивных залов Khabib Gym — один из крупных центров открылся в ОАЭ на острове Яс. Также он участвует в развитии бойцовского промоушена Eagle FC и инвестирует в спортивные проекты и фитнес-приложения.
При этом его соцсети остаются одним из самых популярных аккаунтов, у него 43,3 миллиона подписчиков. Там Хабиб показывает тренировки команды, поездки по миру и встречи со спортсменами.