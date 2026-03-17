Легенда UFC Кормье рассказал, что хотел покинуть российское реалити-шоу

Боец не захотел продолжать участие в шоу после того, как один из участников едва не убил соперника.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Американская легенда UFC Даниэль Кормье хотел покинуть российское реалити-шоу ALF Reality прямо во время съемок проекта.

Кормье участвовал в реалити-шоу в роли наставника команды бойцов, которая соперничала с коллективом другой легенды UFC — американца Джона Джонса.

Во время съемок произошел опасный инцидент: один из участников едва не убил соперника ножом. Боец был настолько потрясен случившимся, что выразил готовность вернуть гонорар и немедленно улететь в США.

«Братан, я думаю, мне пора домой. Я верну деньги и вернусь в Америку. Я не могу делать это дерьмо. Здесь все слишком плохо», — сказал Кормье.

Тем не менее позже Джон Джонс сумел убедить Даниэля Кормье не покидать проект и продолжить участие в шоу. Кормье назвал съемки этого проекта самым диким опытом в своей карьере и требовал отдельную виллу, чтобы не находиться рядом с Джонсом.