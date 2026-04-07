Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев назвал истинную причину срыва боя с Топурией

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, почему сорвался его бой с обладателем титула в легком дивизионе Илией Топурией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Топурия заявил, что Махачев снялся с боя с ним в Белом доме за день до дедлайна.

«Я устал слушать выдуманные истории от Топурии и его команды. Мне позвонили и предложили бой в Белом доме. Я согласился. На следующий день мне сказали, что он запросил нереалистичный гонорар. UFC отклонил условия, и он снялся с боя. Вот и все, ничего больше. Даже его менеджер это подтвердил.

Илия, хватит болтать. В каждом интервью ты рассказываешь другую историю. Ты снялся с боя, и ты это знаешь», — написал Махачев в соцсетях.

На турнире UFC в Белом доме 15 июня 2026 года в главном бою вечера подерутся Илия Топурия и американец Джастин Гэтжи.

В середине марта стало известно, что Махачев в мае сразится с ирландцем Иэном Гэрри. Как сообщает журналист Рубен Картер в соцсетях, стороны подписали контракт на проведение поединка.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

