Махачев назвал истинную причину срыва боя с Топурией

Ранее Топурия заявил, что Махачев снялся с боя с ним в Белом доме за день до дедлайна.
«Я устал слушать выдуманные истории от Топурии и его команды. Мне позвонили и предложили бой в Белом доме. Я согласился. На следующий день мне сказали, что он запросил нереалистичный гонорар. UFC отклонил условия, и он снялся с боя. Вот и все, ничего больше. Даже его менеджер это подтвердил.
Илия, хватит болтать. В каждом интервью ты рассказываешь другую историю. Ты снялся с боя, и ты это знаешь», — написал Махачев в соцсетях.
На турнире UFC в Белом доме 15 июня 2026 года в главном бою вечера подерутся Илия Топурия и американец Джастин Гэтжи.
В середине марта стало известно, что Махачев в мае сразится с ирландцем Иэном Гэрри. Как сообщает журналист Рубен Картер в соцсетях, стороны подписали контракт на проведение поединка.
34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.
До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.