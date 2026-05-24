Махачев рассказал о сроках следующей защиты титула UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о планах на следующий титульный поединок.
«Я знаю, что бой будет в августе. Но на 100 процентов я еще не уверен насчет соперника. Я уже в неплохой форме», — заявил Махачев в интервью Вячеславу Абдусаламову.
Россиянин продолжает подготовку к следующему выходу в октагон, однако имя возможного соперника пока официально не объявлено.
Махачев провел 29 боев по правилам смешанных единоборств и одержал 28 побед. В настоящий момент он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.
Российский боец удерживает чемпионский пояс UFC и считается одним из самых доминирующих бойцов организации последних лет.