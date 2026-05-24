Инсайдер сообщил о желании Топурии подраться с Царукяном

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия заинтересован в поединке против российского бойца Армана Царукяна. Об этом сообщил журналист и инсайдер Карлос Контрерас Легаспи в социальной сети X.
«Илия очень хочет подраться с Арманом. Если у него будет еще одна защита титула в легком весе, он хочет, чтобы соперником стал Царукян. В таком случае его чемпионство стало бы неоспоримым», — заявил Легаспи.
По словам инсайдера, грузинский боец также сохраняет интерес к возможному поединку против Ислама Махачева.
«В то же время у Топурии есть амбиции подраться с Исламом Махачевым», — добавил Легаспи.
15 июня Топурия проведет титульный бой против американца Джастина Гейджи. Поединок состоится на турнире UFC в Белом доме в США.
Арман Царукян входит в число ведущих легковесов UFC и ранее неоднократно заявлял о намерении побороться за чемпионский пояс организации.