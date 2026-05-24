Инсайдер сообщил о желании Топурии подраться с Царукяном

Чемпион UFC Илия Топурия рассматривает Армана Царукяна как одного из желаемых соперников в легком весе.

Источник: AP 2024

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия заинтересован в поединке против российского бойца Армана Царукяна. Об этом сообщил журналист и инсайдер Карлос Контрерас Легаспи в социальной сети X.

«Илия очень хочет подраться с Арманом. Если у него будет еще одна защита титула в легком весе, он хочет, чтобы соперником стал Царукян. В таком случае его чемпионство стало бы неоспоримым», — заявил Легаспи.

По словам инсайдера, грузинский боец также сохраняет интерес к возможному поединку против Ислама Махачева.

«В то же время у Топурии есть амбиции подраться с Исламом Махачевым», — добавил Легаспи.

15 июня Топурия проведет титульный бой против американца Джастина Гейджи. Поединок состоится на турнире UFC в Белом доме в США.

Арман Царукян входит в число ведущих легковесов UFC и ранее неоднократно заявлял о намерении побороться за чемпионский пояс организации.

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
