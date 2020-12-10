Правительство Москвы показало обновленные «Лужники» (фото)

Портал правительства Москвы показал, как будут выглядеть обновленный спорткомплекс «Лужники». К уже имеющимся стадиону и другим объектам добавятся новые: Ледовый дворец «Кристалл» и теннисный клуб. Год назад там же открылись Дворец водных видов спорта и Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.



Большая арена «Лужники» была реконструирована к чемпионату мира 2018 года. Сейчас ведутся работы по обновлению УСЗ «Дружба», где можно будет проводить соревнования по самым разным видам спорта. Также на территории спорткомплекса построят Дворец единоборств.



Пока главная арена страны ждет возвращения сборной России футбол в «Лужниках» можно увидеть на поле Спортивного городка. Там свои матчи в ФНЛ проводят «Торпедо» и «Чертаново».