Паралимпийцы, золото ждет вас!
Бочча — паралимпийский вид спорта, который требует от игроков точности, собранности и концентрации. Название игры, которая пришла из Италии, происходит от латинского слова bottia — «мяч».
Бочча — паралимпийский вид спорта, который требует от игроков точности, собранности и концентрации. Название игры, которая пришла из Италии, происходит от латинского слова bottia — «мяч».
Фонд «Точка опоры» собирает деньги, чтобы купить специальные мячи для сборной России по игре в бочча. Пусть у ребят с непростыми диагнозами и огромным желанием побеждать появится необходимый инвентарь для тренировок. Пусть они достигают новых спортивных вершин, достойно представляя нашу страну на международных соревнованиях.
18-летняя Дарья Адонина, как истинная петербурженка, болеет за «Зенит», а еще увлекается японской культурой и рисованием. Шесть лет назад она начала заниматься бочча — Паралимпийским видом спорта — и добилась впечатляющих успехов.
У Даши есть золотые медали на Кубке
«В этой семье мы учимся всему: дружить, общаться, достойно соперничать, тренироваться и обмениваться опытом, преодолевать трудности, путешествовать, адаптироваться в разных социальных условиях. Бочча дарит нам интересную и насыщенную яркими событиями жизнь».
В планах у спортсменки — Паралимпийские игры. Как у многих игроков в бочча, инвалидность у Даши с рождения. У девушки артрогрипоз — болезнь
«Спорт для меня — возможность почувствовать свою значимость. Занимаясь спортом, мне удалось преодолеть неуверенность в своих силах», — поделился Михаил Гутник, самый титулованный спортсмен в петербургской команде.
Миша — член сборной России, чемпион Европы 2019, мастер спорта России международного класса лиц с повреждением
Сейчас в команде 18 человек, 4 спортсмена включены в сборную России и будут участвовать в Паралимпиаде, в том числе Дарья и Михаил.
«Никогда не сдаваться!
На сегодняшний день бочча — один из самых быстро развивающихся видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игра уникальна тем, что это не травмоопасный вид спорта.
Им могут заниматься люди с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника. Для победы требуется точность, собранность и концентрация внимания.
Это износостойкие мячи из натуральной кожи с правильной амортизацией, толщиной и жесткостью. В государственном бюджете покупка дополнительных комплектов не предусмотрена.
Благотворительный фонд «Точка опоры» собирает 198 000 рублей на два комплекта специализированных мячей Victory Sports (Корея).