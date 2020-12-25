Паралимпийцы, золото ждет вас!

Фонд «Точка опоры» собирает деньги, чтобы купить специальные мячи для сборной России по игре в бочча. Пусть у ребят с непростыми диагнозами и огромным желанием побеждать появится необходимый инвентарь для тренировок. Пусть они достигают новых спортивных вершин, достойно представляя нашу страну на международных соревнованиях.

18-летняя Дарья Адонина, как истинная петербурженка, болеет за «Зенит», а еще увлекается японской культурой и рисованием. Шесть лет назад она начала заниматься бочча — Паралимпийским видом спорта — и добилась впечатляющих успехов.

У Даши есть золотые медали на Кубке Санкт-Петербурга, на чемпионате Санкт-Петербурга, в престижном рейтинговом турнире… Девушка входит в состав сборной России.

«Занятия бочча — для меня больше, чем просто спорт. Это семья!» — рассказывает Даша.

«В этой семье мы учимся всему: дружить, общаться, достойно соперничать, тренироваться и обмениваться опытом, преодолевать трудности, путешествовать, адаптироваться в разных социальных условиях. Бочча дарит нам интересную и насыщенную яркими событиями жизнь».

В планах у спортсменки — Паралимпийские игры. Как у многих игроков в бочча, инвалидность у Даши с рождения. У девушки артрогрипоз — болезнь опорно-двигательной системы.

«Спорт для меня — возможность почувствовать свою значимость. Занимаясь спортом, мне удалось преодолеть неуверенность в своих силах», — поделился Михаил Гутник, самый титулованный спортсмен в петербургской команде.

Миша — член сборной России, чемпион Европы 2019, мастер спорта России международного класса лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата.

Сейчас в команде 18 человек, 4 спортсмена включены в сборную России и будут участвовать в Паралимпиаде, в том числе Дарья и Михаил.

Ежедневно спортсмены ведут борьбу: с жизненными трудностями, ленью, болью, страхами — и достигают новых вершин. Для многих ребят бочча — единственный шанс реализовать себя.

«Никогда не сдаваться! Опыт-труд-дисциплина. Такой подход нужен во всем! Не опускать руки даже при проигрыше — разобрать ситуацию, внедрить новые упражнения — и снова стремиться покорять новые высоты. Только так!» — считает Даша.

На сегодняшний день бочча — один из самых быстро развивающихся видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игра уникальна тем, что это не травмоопасный вид спорта.

Им могут заниматься люди с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника. Для победы требуется точность, собранность и концентрация внимания.

А еще для победы необходим качественный инвентарь. Сейчас, например, для успешных тренировок и подготовки к новым соревнованиям команде необходимы дополнительные специализированные мячи, которые соответствуют международным стандартам.

Это износостойкие мячи из натуральной кожи с правильной амортизацией, толщиной и жесткостью. В государственном бюджете покупка дополнительных комплектов не предусмотрена.